В ЕС заявили о готовности использовать все инструменты для поддержки Украины

Евросоюз готов применить все имеющиеся у него инструменты, чтобы поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Хочу подтвердить в очередной раз наше непоколебимое намерение поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы готовы использовать все инструменты, которые мы имеем в нашем распоряжении", — цитирует РИА Новости заявление дипломата на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД ФРГ Германии Анналеной Бербок.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подключении Евросоюза к процессу милитаризации Украины. По словам дипломата, 2 декабря Советом ЕС решено выделить 31 млн евро на военно-техническую помощь украинским ВВС. Захарова отметила, что оказание такой помощи не приближает мир в Донбассе.

"На этом фоне переговоры по мирному урегулированию фактически зашли в тупик", — заявила представитель МИД.

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