МИД РФ: Евросоюз подключился к милитаризации Украины и завёл переговоры в тупик

Киев перебрасывает тяжёлое вооружение на восток Украины, переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжёлых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников", — передаёт РИА Новости её слова.

По мнению Захаровой, российская сторона является посредником в разрешении конфликта, а Украина и Запад на неё пытаются переложить всю ответственность. И к миру точно не приведёт выделение Евросоюзом денежных средств на военную помощь Украине, добавила она, такие действия только заводят все переговоры в тупиковую ситуацию.

Киев отрекается от Минских соглашений, однако он должен следовать им. Этот вопрос обсуждался также во время переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

Захарова обратилась к Киеву с призывом выполнить Минский комплекс мер, а также к Западу с просьбой повлиять на это.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что армии НАТО и Украины "сдадутся без войны". Россия не должна не перед кем отчитываться о передвижении своих войск, добавил он.

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