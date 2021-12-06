В ДНР заявили, что разговоры с Москвой не приведут к миру в Донбассе

Киев должен говорить с Донецком и Луганском, а не с Москвой, заявил Владислав Московский, пресс-секретарь делегации самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе. Только прямые переговоры могут привести к миру в Донбассе.

Московский написал в telegram-канале делегации о том, что Киев заблокировал возможность обсуждения проблемных вопросов.

"Зеленский стучит не в ту дверь. Для достижения мира в Донбассе разговаривать нужно с представителями Республик, а не с Москвой, которая не является стороной конфликта", — сказано в публикации.

Он также добавил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский раньше говорил о готовности к прямому диалогу, однако в настоящий момент уходит от данных обещаний.

Ранее на Украине депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко предложил провести переговоры с ЛНР и ДНР. Он добавил, что в них обязательно должен принять участие президент России Владимир Путин как лицо, которое непосредственно участвует в решении этого вопроса.

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