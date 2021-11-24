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Евросоюз призвал Путина отменить указ о поддержке Донбасса

Мир

Евросоюз обратился к России с призывом отменить указ президента РФ Владимира Путина о поддержке Донбасса. Альянс заявил, что документ нарушает минские соглашения.

Евросоюз призвал Путина отменить указ о поддержке Донбасса

"Указ направлен на дальнейшее отделение временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецка и Луганска, что противоречит целям минских соглашений", — передаёт РИА Новости сообщение внешнеполитической службы ЕС.

Союз назвал указ Путина провокацией, направленной на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС уверен, что принятый документ только усугубит конфликт внутри Украины.

"Мы призываем Россию отменить это решение и прекратить односторонние меры, которые провоцируют дальнейшее обострение конфликта", — сообщил альянс.

Pravda.Ru писала, что российский лидер подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Ранее на Украине "Слуга народа" Сергей Демченко предложил провести переговоры с ЛНР и ДНР. Он добавил, что в них обязательно должен принять участие Путин.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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