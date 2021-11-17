«Слуга народа» Демченко: нужно провести переговоры с ЛНР и ДНР и позвать Путина

На Украине предложили провести переговоры с ЛНР и ДНР. С такой инициативой выступил депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко, он добавил, что в них обязательно должен принять участие президент России Владимир Путин.

По мнению депутата, переговоры должны проходить с реальными представителями власти на этих территориях. Он сделал акцент на том, что иначе существующий конфликт разрешить не получится.

"Мы должны разговаривать с людьми, которые являются фактической властью на неподконтрольных территориях. На этих переговорах должен присутствовать и Путин", — передаёт Страна.ua слова Демченко.

Он аргументировал необходимость присутствия российского лидера тем, что Путин является лицом, которое непосредственно участвует в решении этого вопроса.

Ранее стало известно, что Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

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