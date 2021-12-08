Зеленский заявил, что ждёт "рождественского перемирия" по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что надеятся на "рождественское перемирие" по Донбассу. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Так, украинский лидер полагает, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) могут быть достигнуты некоторые договорённости.

"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание ТКГ, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными, и третий вопрос — открытие КПВВ", — цитирует Зеленского издание Страна.ua.

Ранее украинский депутат Гео Лерос предложил закупить памперсы для президента Владимира Зеленского, чтобы тот мог их использовать в случае новых государственных переворотов. В пятницу, третьего декабря, соответствующий официальный запрос вынесли на голосование.

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