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Зеленский заявил, что ждёт "рождественского перемирия" по Донбассу

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что надеятся на "рождественское перемирие" по Донбассу. Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Зеленский заявил, что ждёт "рождественского перемирия" по Донбассу

Так, украинский лидер полагает, что на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) могут быть достигнуты некоторые договорённости. 

"Даже сейчас, когда мы встречаемся, у нас проходит заседание ТКГ, в которой сегодня, хотелось бы верить, мы найдем выход из сложной ситуации по крайней мере в трех вопросах: это возвращение к режиму прекращения огня, второй вопрос — это обмен пленными, и третий вопрос — открытие КПВВ", — цитирует Зеленского издание Страна.ua.

Ранее украинский депутат Гео Лерос предложил закупить памперсы для президента Владимира Зеленского, чтобы тот мог их использовать в случае новых государственных переворотов. В пятницу, третьего декабря, соответствующий официальный запрос вынесли на голосование.

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Чего добился шут Зеленский за год президентства?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
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