Гуцульская ясновидящая Мария Цвылинив предсказала, что глава государства Владимир Зеленский в большой опасности, и свою каденцию он до конца не досидит.
Об этом пишет "Страна", ссылаясь на сюжет телеканала "1+1".
Гадала мольфарка на воске.
"Он не злой человек. Но он не может выполнять то, что обещал. Жаль его, на него есть зло, от других".
"Кто-то за Зеленским следит и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", — сказала Цвылинив.
По её словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина "из старых".
На уточняющий вопрос, намекает ли она на Юлию Тимошенко, Мария Цвылинив не стала отвечать прямо, сославшись на то, что подобной информации у неё нет.
Один из мольфаров Михаил Нечай в 2007 году предсказывал Украине раскол, войну и потерю территорий. А в этом году карпатские знахари начали говорить, что войне скоро придет конец.
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