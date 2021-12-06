Каденцию не досидит: карпатская ясновидящая предсказала судьбу Зеленского

Гуцульская ясновидящая Мария Цвылинив предсказала, что глава государства Владимир Зеленский в большой опасности, и свою каденцию он до конца не досидит.

Гадание на воске о судьбе Владимира Зеленского, скрин

Об этом пишет "Страна", ссылаясь на сюжет телеканала "1+1".

Гадала мольфарка на воске.

"Он не злой человек. Но он не может выполнять то, что обещал. Жаль его, на него есть зло, от других".

"Кто-то за Зеленским следит и нет никого, кто бы мог его предупредить, чтобы он был внимателен. Кто-то может его побить, что-то из его имущества уничтожить. Он в опасности", — сказала Цвылинив.

По её словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина "из старых".

На уточняющий вопрос, намекает ли она на Юлию Тимошенко, Мария Цвылинив не стала отвечать прямо, сославшись на то, что подобной информации у неё нет.

Один из мольфаров Михаил Нечай в 2007 году предсказывал Украине раскол, войну и потерю территорий. А в этом году карпатские знахари начали говорить, что войне скоро придет конец.