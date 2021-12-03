В Раде рассмотрели запрос о памперсах для Зеленского на случай госпереворота

Украинский депутат Гео Лерос предложил закупить памперсы для президента Владимира Зеленского, чтобы тот мог их использовать в случае новых государственных переворотов. В пятницу, третьего декабря, соответствующий официальный запрос вынесли на голосование.

За осуществление предложения парламентария проголосовали 10 человек, среди которых оказались два депутата от партии "Слуга народа". Инициативу одобрил владелец "Эпицентра" Александр Герега. В итоге Лерос не добился желаемого, для реализации идеи должны были проголосовать 150 членов Верховной Рады.

Также в этот день Верховная рада рассматривала идею депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко. Он призвал подарить Зеленскому синтезатор для будущих выступлений. Таким образом парламентарий захотел помочь президенту показать миниатюру "игра на рояле без рук", которую лидер демонстрировал во времена концертов "Квартала 95". По данным ТАСС, за это предложение проголосовали восемь депутатов.

В прошлом Лерос официально предлагал:

построить детский лагерь "40 миллионов долларов Приватбанка" на месте домов Зеленского в Италии;

ввести курсы "Как пользоваться офшорами и не платить налоги в Украине" в университете при президенте.

Ранее Зеленский рассказывал, что "разведслужбы других стран" поделились с ним данными о попытках злоумышленников захватить власть на Украине.

"Я уже получил информацию, что первого-второго числа в нашей стране будет госпереворот", — заявил президент.

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