В США опровергли план об отправке военных на Украину для войны с РФ

Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит заявил, что США не собираются направлять свои войска на Украину для войны с Россией.

"Мы не говорили, что хотим послать пару тысяч солдат на Украину воевать с Россией. Это не наша позиция. Наша позиция состоит в том, что будут серьезные экономические санкции и военная поддержка Украины по подготовке военных и их снабжения", — сказал Смит в интервью телеканалу CNN. Его цитирует ТАСС.

По словам Смита, США не рассматривают сценарий, при котором им придётся эвакуировать американцев с территории Украины в случае конфликта между Москвой и Киевом, однако у Вашингтона имеется план действий в случае такой ситуации.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что из-за продолжающихся разговоров о вторжении России на Украину американские власти рассматривают вопрос об эвакуации своих граждан с украинской территории, сообщает телеканал CNN.

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