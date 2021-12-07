CNN: США хотят эвакуировать своих граждан из Украины

Из-за продолжающихся разговоров о вторжении России на Украину американские власти рассматривают вопрос об эвакуации своих граждан с украинской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот вопрос уже обсуждается в администрации президента США Джо Байдена.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что Незалежной не нужна армия США. По его словам, Киев "справится сам". Но при этом, американцы могут помочь поставкой оружия.

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