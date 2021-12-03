Лукашенко потребовал от подчинённых выработки антисанкционных мер "по-военному"

Власти Белоруссии должны заниматься выработкой антисанкционных мер "принципиально, без волокиты, чётко и по-военному", заявил президент страны Александр Лукашенко на состоявшемся 3 декабря совещании по социально-экономическому развитию республики.

Глава страны подчеркнул, что на белорусскую экономику оказывается беспрецедентное давление из-за рубежа.

"Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано", — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что главной задачей властей является недопущения влияния вводимых против страны санкций на повседневную жизнь населения.

"Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пытались сделать, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали… Запомните: это главное", — сказал глава страны.

2 декабря США, Канадой, Великобританией и Евросоюзом были введены новые санкции против Минска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США, в числе попавших под ограничительные меры оказался сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.