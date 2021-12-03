EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Хабаровском крае подросток скончался после конфликта со сверстником
В США назвали оружие, способное победить Россию
Сын Градского проникновенно попрощался с отцом: "Благодарю тебя за всё"
Минобороны Украины прогнозирует эскалацию со стороны РФ в конце января
Шеф-повар Ивлев назвал три полезных овоща, которые можно есть вместо картофеля
Рашкина выписали из больницы после операции на глазах
Минздрав готовит расширенный список медотводов от вакцинации против COVID-19
Малышева об "омикроне": Инфицирование существует, но роста смертности нет
Сертификаты переболевших коронавирусом продлят на год — Минцифры РФ

Лукашенко потребовал от подчинённых выработки антисанкционных мер "по-военному"

Мир

Власти Белоруссии должны заниматься выработкой антисанкционных мер "принципиально, без волокиты, чётко и по-военному", заявил президент страны Александр Лукашенко на состоявшемся 3 декабря совещании по социально-экономическому развитию республики.

Лукашенко потребовал от подчинённых выработки антисанкционных мер "по-военному"

Глава страны подчеркнул, что на белорусскую экономику оказывается беспрецедентное давление из-за рубежа.

"Агрессивные не только риторика, но и действия сохраняются. А значит, следует провести тщательный анализ принимаемых нами мер. Думаю, что это уже сделано", — цитирует президента его пресс-служба.

Лукашенко заявил, что главной задачей властей является недопущения влияния вводимых против страны санкций на повседневную жизнь населения.

"Какие бы ни были санкции, как бы на нас ни давили, что бы с нами ни пытались сделать, мы должны предпринимать такие меры, чтобы люди этих санкций не почувствовали… Запомните: это главное", — сказал глава страны.

2 декабря США, Канадой, Великобританией и Евросоюзом были введены новые санкции против Минска. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин США, в числе попавших под ограничительные меры оказался сын белорусского президента Дмитрий Лукашенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Латвийский политик: англосаксы не откажутся от планов переворота в Белоруссии
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Лукашенко потребовал от подчинённых выработки антисанкционных мер "по-военному"
Минобороны Украины прогнозирует эскалацию со стороны РФ в конце января
Шеф-повар Ивлев назвал три полезных овоща, которые можно есть вместо картофеля
С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО
Рашкина выписали из больницы после операции на глазах
Кристиан Линднер ответил, что мешает Германии сотрудничать с Россией
В ЮАР установили резкий рост заболеваемости из-за омикрон-штамма COVID-19
Минздрав готовит расширенный список медотводов от вакцинации против COVID-19
Малышева об "омикроне": Инфицирование существует, но роста смертности нет
Сертификаты переболевших коронавирусом продлят на год — Минцифры РФ
Популярное
Шоу-бизнес
Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора

Поклонники Александра Градского выдвинули свою кандидатуру на кресло музыканта в шоу "Голос".

Кто займёт кресло Градского на шоу "Голос", рассказали поклонники композитора
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Интересные Новости
Кто будет стоять во главе России — пророчество монаха Немчина
Шоу-бизнес
Леонид Ярмольник "заступился" за место упокоения Александра Градского
Экономика и бизнес
В контракте "Газпрома" и Молдавии нашли интересную деталь, о которой не говорили
Любовь Степушова С Россией надо сотрудничать: чем вызван демарш Норвегии в НАТО Любовь Степушова Ирина Шлионская Откуда берётся страх перед клоунами? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Последние дни перед смертью рядом с Градским были посторонние люди
Здоровье
Мясников рассказал о "суперраспространителях" COVID-19
Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты
Евросоюз
Что будет в случае эмбарго на российские энергоносители в ЕС - эксперты
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников