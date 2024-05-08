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Алёна Апина показала результат своего преображения: "Сильно выбешивал мой подбородок и шея"

Алёна Апина рассказала, что прибегла к пластической операции

1:09
Шоу-бизнес

Певица Алёна Апина рассказала, почему решилась на преобразование внешности.

Алёна Апина рассказала, что прибегла к пластической операции
Фото: https://www.instagram.com/neapina by Инстаграм Алёны Апиной is licensed under public doman

Исполнительница хита "Электричка" пожаловалась на то, что отражение в зеркале перестало её радовать. Это, по её признанию, чуть было не довело её до депрессии.

Она объяснила, что "пойти по рукам" пластических хирургов ей было страшно. Свой выбор певица назвала "золотой серединой".

"Меня вот сильно выбешивал мой подбородок и шея. Ничего не помогало, ни аппаратная современная индустрия, ни вмешательство хирургов (да, было такое лет 15 назад. И это не тайна. Я девушка честная и рисковая. Но кардинально ничего не менялось. И вот оп-ля!" — написала звезда в "Инстаграме"* под фото.

59-летняя певица объяснила, что стоит дождаться ухода отёка, чтобы оценить результат преображения в полной мере.

Ранее Алёна Апина призналась, что скорректировала фигуру.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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