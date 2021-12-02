Участница движения Free Britney рассказала о спасении Бритни Спирс

Американской певице Бритни Спирс исполнилось 40 лет, и впервые почти за 14 лет артистка отмечает день рождения, как свободная женщина. В октябре текущего года поп-звезда освободилась от опеки отца.

Соуправляющая движения Free Britney в Лос-Анджелесе Линн Симмонс рассказала, как история Бритни Спирс вскрыла проблемы в американской системе опеки.

После серии скандалов, связанных с психическим здоровьем певицы, суд назначил опекуном артистки её отца Джеймса Спирса. Симмонс присоединилась к движению Free Britney ("освободите Бритни"), потому что была фанаткой Спирс и беспокоилась за своего кумира. По её словам, опекунство поп-звезды казалось угнетающим и насильственным. Чем глубже участница движения изучала дело Бритни, тем отчётливее понимала, что подобная ситуация является систематической проблемой. В США опекуны часто злоупотребляют полномочиями, чтобы полностью контролировать опекаемого.

"Эта проблема глубоко внедрена в нашу судебную систему и поддерживается коррумпированными судьями, адвокатами и людьми, стремящимися взять контроль над чужими жизнями, чтобы опустошить их состояние", — сказала Симмонс в беседе с Телеканалом "360".

Она выразила надежду, что люди из движения Free Britney продолжат бороться с проблемой злоупотребления опекунством даже после освобождения Бритни. Жертвы этой системы нуждаются в защите, отметила Симмонс.

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