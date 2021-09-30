Частично недееспособной Бритни Спирс поменяли опекуна

От опеки над частично недееспособной 39-летней Бритни Спирс её отца Джеймса Спирс освободили в зале суда. Самой поп-звезды на заседании не было. Зато у здания Фемиды её поддерживала толпа поклонников с плакатами.

Кроме того, суд постановил назначить Бритни другого опекуна.

По сообщению НТВ, таким человеком стал профессиональный финансист, который будет управлять многомиллионным состоянием Спирс.

Ранее певица рассказывала, что "находилась в рабстве" все 13 лет. В 2008 году отцу Бритни Спирс дали опеку над дочерью. Причиной тому стала наркотическая зависимость звезды и частые депрессии. Вместе с опекунством Джеймс получил и право сам распоряжаться деньгами поп-дивы, что вызвало волну возмущения среди фанатов.

Ранее Pravda.Ru писала, как бойфренд звезды выложил видео в Сеть, якобы, с ребёнком на руках, а рядом певица. Он обратился к подписчикам с просьбой выбрать имя для малыша. Фолловеры отреагировали на неоднозначное видео по разному: кто-то пожалел Бритни и посчитал, что так она реализует себя как мать, другие посчитали, что у Бритни снова психологические проблемы.

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