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Частично недееспособной Бритни Спирс поменяли опекуна

Шоу-бизнес » Зарубежный

От опеки над частично недееспособной 39-летней Бритни Спирс её отца Джеймса Спирс освободили в зале суда. Самой поп-звезды на заседании не было. Зато у здания Фемиды её поддерживала толпа поклонников с плакатами.

Частично недееспособной Бритни Спирс поменяли опекуна

Кроме того, суд постановил назначить Бритни другого опекуна.

По сообщению НТВ, таким человеком стал профессиональный финансист, который будет управлять многомиллионным состоянием Спирс. 

Ранее певица рассказывала, что "находилась в рабстве" все 13 лет. В 2008 году отцу Бритни Спирс дали опеку над дочерью. Причиной тому стала наркотическая зависимость звезды и частые депрессии. Вместе с опекунством Джеймс получил и право сам распоряжаться деньгами поп-дивы, что вызвало волну возмущения среди фанатов. 

Ранее Pravda.Ru писала, как бойфренд звезды выложил видео в Сеть, якобы, с ребёнком на руках, а рядом певица. Он обратился к подписчикам с просьбой выбрать имя для малыша. Фолловеры отреагировали на неоднозначное видео по разному: кто-то пожалел Бритни и посчитал, что так она реализует себя как мать, другие посчитали, что у Бритни снова психологические проблемы. 

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"Свободу Бритни Спирс!". Певица рассказала, что 13 лет находится фактически в рабстве
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
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