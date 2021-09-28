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Жених Бритни Спирс выдал куклу за живого ребёнка

Шоу-бизнес » Зарубежный

Ранее Бритни Спирс жаловалась на то, что отец, под опекой которого она находилась многие годы, не разрешал ей становиться матерью. Освободившаяся из-под власти строгого родителя певица настроена решительно. Она уже похвасталась своим бойфрендом, а также показала "ребёнка".

Жених Бритни Спирс выдал куклу за живого ребёнка

Возлюбленный Бритни Спирс Сэм Асгари разместил в Instagram видео, на котором знаменитость танцует с куклой, очень похожей на настоящего младенца.

"У нас родился ребёнок, как нам её назвать?" — гласит подпись под видео.

На видео 27-летний жених Спирс сравнивает исполнительницу с куколкой.

Бритни целует натуралистичного пупса. В новом сторис звезда отмечает, что её пластиковый малыш так же талантлив, как и его мама.

Странный ролик озадачил фолловеров. Поклонники Бритни предположили, что видео, возможно, как-то намекает на опекуна Спирс, который запрещал ей иметь детей.

Есть предположение, что знаменитость переносит свой материнский инстинкт на куклу, так как очень страдает от невозможности стать матерью.

13 сентября певица объявила о помолвке с женихом — фитнес-тренером и актёром Сэмом Асгари. С бойфрендом Спирс встречается уже пять лет.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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