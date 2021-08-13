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Отец Бритни Спирс добровольно отказывается быть опекуном дочери

Шоу-бизнес » Зарубежный

Более 13 лет американская поп-дива Бритни Спирс по решению суда находилась под опекой отца. Родитель отграничивал свободу дочери на правах опекуна. Бритни отчаянно хотела избавиться от гнёта отца, желая самостоятельно распоряжаться своей жизнью. Летом этого года звезда обратилась в суд с требованием предоставить ей свободу.

Отец Бритни Спирс добровольно отказывается быть опекуном дочери

Судебные органы, однако, приняли сторону отца певицы Джеймса. Мужчина спустя некоторое время сам добровольно решил снять с себя ответственность за дочь, отказавшись от опекунства.

Как отмечает издание "Variety", адвокат Джеймса Спирса объяснил, что юридических оснований для лишения мужчины статуса опекуна нет. Отец певицы сам решил предоставить дочери свободу, так как не желает усугублять семейный конфликт.

"Мистер Спирс стал целью неоправданных нападений. Он не верит, что публичная борьба с дочерью будет в ее интересах. Он намеревается работать с судом и новым доверенным лицом своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченной передаче обязанностей", — цитирует слова юриста издание.

Представители Бритни по-прежнему настаивают на том, что звезда подвергалась психологическому давлению. Пребывание под опекой, по словам юристов, доставляет артистке страдания.

Бритни жаловалась, что её жизнь стала адом, так как отец не позволял ей встречаться с друзьями. Она рассказала, что её принуждали работать, принимать сильнодействующие препараты и не давали ей забеременеть. Кроме того, Спирс не позволяли распоряжаться собственными деньгами.

Решение об опеке было принято в 2007 году, когда Бритни после расставания с мужем попала в психиатрическую лечебницу. Её признали недееспособной, а опекуном назначили её отца.

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Бритни Спирс потребовала избавить её от опеки отца. В рабстве у него певица находится с 2008 года
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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