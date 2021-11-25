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В Белоруссии заявили, что около 200 мигрантов не могут вернуться на родину

Мир

В четверг, 25 ноября, около 200 мигрантов ожидали в аэропорту Минска прибытия самолёта из Ирака, который сможет увезти их обратно на родину. Однако эвакуационный рейс так и не состоялся, и беженцев, желающих вернуться домой, никто не забрал.

В Белоруссии заявили, что около 200 мигрантов не могут вернуться на родину

Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Рейс по каким-то причинам сегодня не состоялся, не прибыл в Белоруссию. Порядка 200 мигрантов находятся в аэропорту в ожидании этого рейса", — передаёт БЕЛТА его слова.

Позже иракский консул в России и Белоруссии Маджид Ал-Кинани заявил, что никакого рейса на 25 ноября запланировано не было. По его мнению, люди сами предположили, что эвакуационный рейс должен состояться, ведь предыдущий был в прошлый четверг.

"Изначально мы не назначали дату рейса на 25 ноября, только люди говорили про эту дату… Они вообразили", — приводит РИА Новости слова консула.

Pravda.Ru писала, что в четверг, 18 ноября, самолёт из Ирака вылетел в Белоруссию, чтобы забрать часть беженцев, которые согласились вернуться.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
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