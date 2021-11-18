Самолёт из Ирака вылетел в Белоруссию, чтобы забрать мигрантов

В четверг, 18 ноября, мигрантов, которые на границе Белоруссии неоднократно пытались прорваться в Польшу, заберут из Минска и увезут в Багдад. Самолёт авиакомпании Iraqi Airways для эвакуации беженцев, которые согласились вернуться, уже вылетел.

ТАСС сообщило, что он должен приземлиться в аэропорту Минска в 12:45 по мск, его обратный вылет с пассажирами на борту запланирован на 13:45 по мск. В настоящий момент началась регистрация на рейс.

Отмечается, что полёт будет бесплатным для тех, кто желает вернуться обратно в Ирак. Всего было зафиксировано 430 заявок от граждан, которые добровольно решили покинуть территорию Белоруссии.

Pravda.Ru писала, что Курды вместе с властями Ирака рассматривали возможность вывоза беженцев с польско-белорусской границы. Обсуждалось, что к ним направят самолёт для их возвращения на родину.

Представитель Демократической партии Курдистана в России Хошави Бабакр говорил, что многие мигранты находятся в ситуации, когда хотят вернуться, но не могут этого сделать.

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