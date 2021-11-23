Вооружённый эсминец США прошёл через Тайваньский пролив: вопреки Пекину

Американский ракетный эсминец USS Milius прошёл через Тайваньский пролив, чем нарушил требования Пекина. По сообщению пресс-службы Седьмого флота США, так Америка выражает "приверженность к открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Кроме того, американские представители сообщили, что не нарушили международное право.

"Ракетный эсминец типа Arleigh Burke, USS Milius (DDG 69), совершил обычный проход через Тайваньский пролив 23 ноября в международных водах в соответствии с международным правом", — цитирует сообщение флота "Лайф".

Помимо этого, американская сторона подчеркнула, что солдаты США "летают, плавают и действуют", где это не запрещают законодательные нормы.

Ранее Pravda.Ru публиковала заявление президента США Джо Байдена о том, что страна не поддерживает независимость Тайваня. Как отметил лидер нации, принцип "одного Китая" поможет сохранить стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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