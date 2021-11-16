Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Американские власти не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа «одного Китая», заявил президент США Джо Байден в ходе общения по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики "одного Китая", не поддерживает независимость Тайваня", - цитирует заявление американского президента ТАСС.

Байден подчеркнул, что Вашингтон не стремится к изменению строя в Китае, не намерен вступать в конфликт с ним. По словам и создавать блок для противостояния КНР.

Президент США выразил надежду, что в районе Тайваньского пролива сохранятся мир и стабильность.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется на нормализацию отношений США и Китая при содействии Байдена.

Си Цзиньпин отметил также, что в Китае выступают за мирное воссоединение с Тайванем, однако в случае, если сепаратисты «переступят красную черту», будут приняты соответствующие меры.

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