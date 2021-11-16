EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Китай запретил поставки из России конфет, растительного масла, пива и угля
Мужчина опознал в развратницах под его окнами Собчак и Голикову
Мигранты на белорусско-польской границе стали жаловаться на симптомы ОРВИ
Ургант объяснил, в чём заключается успех сборной России по футболу
Кому "капнет" ощутимая прибавка к пенсии - разъяснили в ПФР
Ракетный эсминец США Porter покидает Чёрное море
Эксперт ESET рассказал, как отличить настоящий сайт Госуслуг от фальшивого
Из шахты в Кузбассе эвакуировали почти 300 горняков. Причина - задымление
Эксперт по климату: в ближайшие годы в Европе ожидаются опасные наводнения

Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

Мир

Американские власти не поддерживают независимость Тайваня и придерживаются принципа «одного Китая», заявил президент США Джо Байден в ходе общения по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Байден заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня

"Правительство США будет в последовательном и долгосрочном ключе придерживаться политики "одного Китая", не поддерживает независимость Тайваня", - цитирует заявление американского президента ТАСС.

Байден подчеркнул, что Вашингтон не стремится к изменению строя в Китае, не намерен вступать в конфликт с ним. По словам  и создавать блок для противостояния КНР.

Президент США выразил надежду, что в районе Тайваньского пролива сохранятся мир и стабильность. 

 В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется на нормализацию отношений США и Китая при содействии Байдена.

Си Цзиньпин отметил также, что в Китае выступают за мирное воссоединение с Тайванем,  однако в случае, если сепаратисты «переступят красную черту», будут приняты соответствующие меры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Байден признался, что считает Путина крутым и умным
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Эстонию предупредили: мигранты повалят к вам из аэропорта Пскова
Эксперт по климату: в ближайшие годы в Европе ожидаются опасные наводнения
Российского бойца Акмала Хажиева обвиняют в убийстве врача в США
На военном параде в Кабуле талибы* показали мощь оружия, доставшегося от США
Малышева рассказала, в каком положении опаснее всего спать
Pfizer протестирует таблетку от COVID-19 на россиянах
Сертификаты вакцинации от COVID-19 могут дополнить фотографиями
Тиктокер Милохин впервые за 16 лет встретился со своими родителями
Путин утвердил новый состав президиума Госсовета РФ
Украинское СМИ назвало даты нападения России на Незалежную
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Ирина Гусакова В Италии открылась выставка, высмеивающая лидера КНР Ирина Гусакова Ирина Шлионская Какое будущее ждёт Россию? Предсказания знаменитых провидцев Ирина Шлионская Игорь Буккер Искусственный интеллект китайцев угрожает безопасности США Игорь Буккер
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Экономика и бизнес
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников