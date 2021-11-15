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Автор Ирина Гусакова

Какие темы затронет Байден на виртуальном саммите с Си Цзиньпином

Мир

Тайвань, Южно-Китайское море, COVID-19… есть много проблемных тем, которые президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин могут обсудить во время своего виртуального саммита, который состоится во вторник по московскому времени в 03:45 (в 8:45 по пекинскому времени, в 7:45 вечера понедельника в Вашингтоне).

Джо Байден

Считается, что саммит поможет смягчить нарастающую напряженность между Пекином и Вашингтоном. Что примечательно, виртуальный саммит проводится через пару дней после того, как США и Китай смогли договориться о расширении сотрудничества в области климата в Глазго. Итак, какие же темы будут затронуты на саммите?

Основные противоречия между Вашингтоном и Пекином

Тайвань

В последние месяцы отношения между Пекином и Вашингтоном резко ухудшились из-за Тайваня, который остается самой опасной точкой возгорания между двумя державами. Китай активизировал военные действия возле острова: в начале октября в зону противовоздушной обороны Тайваня вторглось рекордное количество китайских истребителей. Пекин заявляет, что Тайвань является территорией КНР и готов вернуть его силой в случае необходимости.

Вашингтон придерживается политики "стратегической двусмысленности" в отношении того, что он будет делать, если китайские военные попытаются захватить контроль над островом — хотя Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы защитить остров от любого вторжения.

Си Цзиньпин

Региональная безопасность

Китай также претендует на богатое ресурсами Южно-Китайское море, через которое ежегодно проходят триллионы долларов в морской торговле. При этом Пекин старается игнорировать конкурирующие претензии Брунея, Малайзии, Филиппин, Тайваня и Вьетнама. На этом фоне США, Великобритания и Австралия объявили в сентябре о том, что они сформировали новый альянс — AUKUS, в рамках которого Австралия будет приобретать американские атомные подводные лодки. Хотя до поставок еще несколько лет и Китай конкретно не назван как антигерой, все же создание этого альянса разозлило Пекин и привело к жуткому скандалу с Францией, как только она поняла, что ее сделка по продаже Австралии подводных лодок потерпела фиаско.

Лидеры альянса AUKUS

Торговля

Несмотря на фундаментальные политические разногласия со своим предшественником в ряде областей, Байден не стал отменять карательные пошлины, введенные Дональдом Трампом на товары из Китая. Несколько американских конгломератов призвали Белый дом включить эту тему в переговоры с Пекином, чтобы снизить издержки собственного производства в Китае.

Технологии

Администрация Трампа поместила китайские технологические компании, которые якобы несут угрозу национальной безопасности, в черный список. Это означает, что без разрешения фирмы США не могут покупать продукцию этих компаний или продавать им свою.

Администрация Байдена добавила в список компании, в которые американцам запрещено инвестировать, и в прошлом месяце отозвала лицензию China Telecom на деятельность в Соединенных Штатах. Регулирующие органы США ранее принимали меры против других китайских фирм, в частности, частного телекоммуникационного гиганта Huawei.

Санкции

Соединенные Штаты заявили, что действия против уйгурского меньшинства на западе Китая в Синьцзяне равносильны геноциду. Пекин хочет, чтобы Соединенные Штаты сняли санкции, введенные в отношении китайских чиновников из-за Синьцзяна, а также из-за Гонконга. В ответ Пекин ввел санкции против американских властей.

COVID-19

В августе Байден обвинил Пекин в утаивании "критической информации" о происхождении Covid-19. Пекин неоднократно выступал против критики его действий в связи с пандемией, называя опубликованный в октябре обзор американской разведки о происхождении вируса "политически мотивиронанным и ложным".

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