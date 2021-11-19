Посольство РФ в Вашингтоне потребовало от американских властей прекратить преследование представителей российской диаспоры.
"Требуем незамедлительно прекратить преследование представителей российской диаспоры", — говорится в опубликованном в Facebook комментарии посольства по поводу приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников в США (КСОРС) из-за расследования американских спецслужб.
По информации КСОРС, за последний год в ходе расследования не менее трёх сотен выходцев из России, в том числе студенты и пенсионеры, стали объектами следственных мероприятий ФБР.
В сообщении посольства говорится, что сотрудники ФБР проводили обыски и допросы представителей российской диаспоры под предлогом подозрений работы в США без регистрации в качестве иностранных агентов.
В посольстве выразили возмущение враждебными действиями американских властей против выходцев из России.
"Рассматриваем данные акции как недружественные по отношению к Российской Федерации", — подчёркивается в сообщении.
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