Мария Бутина: чтобы попасть под репрессии в США, не нужно совершать что-то

Россияне могут быть беспричинно задержаны и арестованы в США, заявила NEWS. ru эксперт совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.

По её словам, гражданин РФ может попасть в американскую тюрьму, не совершая чего-либо незаконного. Эксперт назвала это "охотой на ведьм".

"Специфика "охоты на ведьм" заключается в том, что для того, чтобы попасть под репрессии, не надо быть "ведьмой", не нужно быть кем-то или совершить что-то. Проблема в том, что США делают это совершенно без наличия каких-бы то ни было оснований со стороны наших сограждан", — заявила собеседница издания.

В подтверждение своих слов она указала на ситуацию бизнесменом Виктором Бутом и лётчиком Константином Ярошенко. По словам Бутиной, в похожем положении оказались многие другие задержанные в США граждане РФ.

Отправляющимся в Америку эксперт рекомендовала озаботиться наличием местного адвоката. Кроме того, перед поездкой стоит приобрести юридическую страховку.

Ранее уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев заявил о проводимой Вашингтоном с 2008 года охоте за россиянами в третьих странах и экстрадиции их в США. По сведениям Лукьянцева, зафиксировано уже 50 подобных случаев.

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