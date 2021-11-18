Психическое состояние Байдена все больше беспокоит американцев

Почти половина американских избирателей не считают, что президент Джо Байден "работает на полную катушку". В почти 80-летнем возрасте низкий рейтинг одобрения Байдена связан с его явно снижающимися умственными способностями.

Опрос Politico/Morning Consult, опубликованный в среду, показал, что только 40% избирателей согласились с тем, что Байден "находится в добром здравии”. Это на 19 пунктов меньше, чем в октябре 2020 года.

Около 46% избирателей сочли, что Байден психически здоров,

48% не согласились э этим утверждением.

Психическое здоровье Байдена долгое время было объектом нападок республиканцев. Однако критика правых в адрес умственных способностей Байдена вошла в мейнстрим с тех пор, как Байден вступил в должность. Видео, на которых Байден забывает имена своих собственных чиновников и иностранных высокопоставленных лиц, бродит, явно заблудившись, возле Белого дома — все это подорвало доверие общественности к когнитивным способностям 46-го президента США.

Напомним,

опрос USA Today в начале этого месяца показал, что рейтинг одобрения Байдена составляет менее 38%.

Теперь же 58% не согласились с утверждением "Джо Байден способен возглавить страну”.

20 ноября Байдену исполняется 79 лет, и, хотя он заявил, что будет баллотироваться на переизбрание в 2024 году, большинство избирателей считают, что ему "не стоит этого делать".

К слову, по данным CNN, с мнением американцев отчасти согласны и в Белом доме, где, если верить изданию, сейчас кипят нешуточные страсти между лагерями Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис. Рейтинг одобрения которой ещё ниже — всего 28%.

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