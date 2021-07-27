Экс-врач Белого дома уверен, что Байден "тронулся умом"

Республиканец Ронни Джексон, экс-врач Белого дома, лечивший Трампа и Обаму, заявил, что президент Байден в скором времени уйдет в отставку из-за прогрессирующего ухудшения умственных способностей.

Своим мнением доктор Джексон поделился в ходе интервью каналу Fox News, сообщает The Hill.

Как отмечает издание, на откровенность его спровоцировал ведущий программы Шон Ханнити, попросивший прокомментировать "с профессиональной точки зрения" ответы Байдена журналисту CNN прозвучавшие в эфире программы Town hall, назвав некоторые "совершенно непонятными".

Уточняя свой вопрос, Хэннити сказал, что Байден, по его мнению, не справится с когнитивным тестом, повторив распространенное среди республиканцев заявление о том, что здоровье президента находится в упадке.

"Дональд Трамп прошел когнитивный тест. Он получил 30 из 30 баллов. Я слышал, что это очень трудное испытание. Я не думаю, что Джо Байден хорошо справился бы с этим тестом. Я прав?" — спросил журналист Джексона.

И получил в ответ:

"Совершенно верно. Я говорю об этом с самого начала. Ещё когда он был кандидатом Джо Байденом. Сейчас мы все наблюдаем ухудшение его здоровья. С этим человеком сейчас что-то серьезное происходит, и я думаю, что он либо собирается уйти в отставку, они собираются убедить его уйти в отставку в какой-то момент в ближайшем будущем по медицинским вопросам, либо им придется использовать 25-ю поправку, чтобы избавиться от этого человека прямо сейчас”.

Кстати, как отмечает The Hill, Джексон еще в июне опубликовал открытое письмо, в котором призвал Байдена пройти когнитивный тест, чтобы доказать, что он психически здоров для выполнения своих обязанностей президента.

Под текстом письма подписались более дюжины республиканцев.

Чиновники Белого дома в ответ заявили, что Байден должен пройти ежегодный медицинский осмотр "позже в этом году”, и пообещали, что они сделают его результаты общедоступными.