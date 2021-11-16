EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Адвокат Добровинский: Назвать кого-то "бараном" - не преступление
Во Франции обнаружен новый штамм COVID-19
Ждать больше не хотим: Иран потребовал от Британии возвращения долга
Гинцбург: людей не будут массово тестировать на "поддельность" сертификатов
"Будем голодать с Мишико": грузинские политики поддержали Саакашвили
Лёд и пламень: как создавался парфюм для президента
Порошенко считает, что Путин дал Украине "пощёчину"
Стилист Скороходова назвала самые трендовые цвета сезона
Зеленский назвал заявления Кличко "сказками"

В Белом доме зреет конфликт интересов: Байден против Харрис

Мир

Резкое падение рейтингов одобрения как Джо Байдена, так и Камалы Харрис "настроило двух политиков и их лагеря друг против друга".

В Белом доме зреет конфликт интересов: Байден против Харрис

Об этом заговорила CNN. Издание посвятило целый цикл статей происходящему "на внутренней кухне" Белого дома.

"Раздражение проявляется в обоих направлениях. Интервью с почти тремя десятками бывших и нынешних помощников Харрис, чиновниками администрации, активистами Демократической партии раскрывают сложную реальность внутри Белого дома.

Многие в окружении вице-президента считают, что Байден отодвигает своего вице-президента на второй план, опасаясь будущих политических амбиций, поскольку команда Байдена очень восприимчива к признакам нелояльности, особенно со стороны вице-президента", — пишет издание.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг одобрения:

  • Камалы Харрис — 28%,
  • Джо Байдена — 38%.
  • Почти две трети американцев призывают партию демократов на выборах 2024 года "выставить кого-то другого".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Военный эксперт: "Россия готова к постройке пролива им. Сталина"
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Какие лекарства нельзя принимать при COVID-19, рассказал врач Чурадзе
Адвокат Добровинский: Назвать кого-то "бараном" - не преступление
В Белом доме зреет конфликт интересов: Байден против Харрис
Петренко: ЕС может отобрать у Украины безвизовый режим "на радость" России
Омбудсмен Украины: у Саакашвили началась кровавая рвота, но его не лечат
Во Франции обнаружен новый штамм COVID-19
Экс-посол Украины: Путин унизил Зеленского, а тот "как двоечник" ответа не знает
Ждать больше не хотим: Иран потребовал от Британии возвращения долга
Гинцбург: людей не будут массово тестировать на "поддельность" сертификатов
"Будем голодать с Мишико": грузинские политики поддержали Саакашвили
Популярное
Общество
Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Экономика и бизнес
В Чехии пожалели о впустую потраченных на Россию времени и деньгах
Мир. Новости мира
Беженцы перебрались через колючую проволоку на границе Польши и Белоруссии
Экономика и бизнес
ПФР: россияне могут получить единовременную выплату в 19 тысяч рублей
Ирина Шлионская Какое будущее ждёт Россию? Предсказания знаменитых провидцев Ирина Шлионская Игорь Буккер Искусственный интеллект китайцев угрожает безопасности США Игорь Буккер Ирина Гусакова Какие темы затронет Байден на виртуальном саммите с Си Цзиньпином Ирина Гусакова
Шоу-бизнес
Галкин устроил фотосессию с Пугачёвой в семейном замке
Экономика и бизнес
Финансист Ревенко призвал не затягивать с покупкой доллара
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Шоу-бизнес
Малахов показал, чем закончилась для Баскова встреча с тигром
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников