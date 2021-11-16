В Белом доме зреет конфликт интересов: Байден против Харрис

Резкое падение рейтингов одобрения как Джо Байдена, так и Камалы Харрис "настроило двух политиков и их лагеря друг против друга".

Об этом заговорила CNN. Издание посвятило целый цикл статей происходящему "на внутренней кухне" Белого дома.

"Раздражение проявляется в обоих направлениях. Интервью с почти тремя десятками бывших и нынешних помощников Харрис, чиновниками администрации, активистами Демократической партии раскрывают сложную реальность внутри Белого дома. Многие в окружении вице-президента считают, что Байден отодвигает своего вице-президента на второй план, опасаясь будущих политических амбиций, поскольку команда Байдена очень восприимчива к признакам нелояльности, особенно со стороны вице-президента", — пишет издание.

Согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг одобрения:

Камалы Харрис — 28%,

Джо Байдена — 38%.

Почти две трети американцев призывают партию демократов на выборах 2024 года "выставить кого-то другого".

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