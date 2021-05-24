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Напридумывали должностей: очередной конфуз Байдена

Мир

78-летний хозяин Белого дома опять оконфузился перед иностранными партнёрами. На этот раз Джо Байден перепутал должности, назвав

Напридумывали должностей: очередной конфуз Байдена
  • корейского президента Мун Чжэ Ина "премьер-министром";
  • израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху — "президентом".

Как это было

Когда президент Байден вручал 94-летнему ветерану Корейской войны Ральфу Пакетту Медаль Почёта, он сказал:

"Народ в Республике Корея не забыл, о чём свидетельствует тот факт, что премьер-министр Кореи Мун Чжэ Ин находится здесь на этой церемонии".

Об этой оговорке написала газета "Нью-Йорк пост".

Во время произнесения речи, посвящённой прекращению огня между Израилем и ХАМАСОМ, Байден говорил о своих переговорах с "президентом Нетаньяху".

На оговорку обратил внимание The Post.

Напомним, курьёзные ситуации, в которые время от времени попадает немолодой уже лидер США, дали повод его оппонентам усомниться в "дееспособности" президента и строить догадки на тему: кто же в самом деле руководит Соединёнными Штатами.

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говорки и конфузы президента США Джо Байдена. Панорама
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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