78-летний хозяин Белого дома опять оконфузился перед иностранными партнёрами. На этот раз Джо Байден перепутал должности, назвав
Когда президент Байден вручал 94-летнему ветерану Корейской войны Ральфу Пакетту Медаль Почёта, он сказал:
"Народ в Республике Корея не забыл, о чём свидетельствует тот факт, что премьер-министр Кореи Мун Чжэ Ин находится здесь на этой церемонии".
Об этой оговорке написала газета "Нью-Йорк пост".
Во время произнесения речи, посвящённой прекращению огня между Израилем и ХАМАСОМ, Байден говорил о своих переговорах с "президентом Нетаньяху".
На оговорку обратил внимание The Post.
Напомним, курьёзные ситуации, в которые время от времени попадает немолодой уже лидер США, дали повод его оппонентам усомниться в "дееспособности" президента и строить догадки на тему: кто же в самом деле руководит Соединёнными Штатами.
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