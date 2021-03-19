Младший Трамп высмеял спотыкающегося Байдена

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший продолжает высмеивать Джо Байдена в своем Twitter. На сей раз он усомнился в том, что президент нынешний три раза споткнулся на трапе самолета из-за сильного ветра.

Именно последним объясняют неловкость Байдена в Белом доме. В частности, сотрудница пресс-службы Карин Жан-Пьер заявила, что сама "почти упала", а сам глава государства чувствует себя прекрасно. Но Трамп-младший приложил скриншот к своему посту, который демонстрирует, что скорость ветра составила примерно 6 метров в секунду. "Президент в отличной форме", — иронизирует он.

Ранее сын миллиардера прямо высмеял игнорирование Байденом вызова от Владимира Путина на дебаты. Старшему же Трампу закрыли аккаунт в Twitter после штурма Капитолия его сторонниками, увенчавшегося жертвами.