Трамп-младший: отказ от дебатов с Путиным будет слабостью Байдена

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает отказ от предложения Владимира Путина устроить дебаты с нынешним американским лидером Джо Байденом проявлением слабости страны.

"Путин вызвал Джо Байдена на дебаты в прямом эфире без заранее подготовленного сценария. Весь мир знает, что у нас нет лидера на самом верху", — написал он в своем Twitter. Трамп-младший сильно сомневается, что Байден готов к подобной дискуссии, и уверен, что соперники его державы только рады такой слабости.

Выступления Байдена в прямом эфире стали мишенью для критики его оппонентов еще по ходу выборов. Его непродолжительное появление перед прессой у Белого дома многие считают монтажом. О возможностях прямого общения с Путиным Байден и его окружение пока ничего не говорили.

Российский лидер предложил главе Белого дома "не пикироваться заочно", а пообщаться в прямом эфире. Владимир Путин уточнил, что удобней всего было бы это сделать либо в пятницу, 19 марта, либо в понедельник, 22 марта.