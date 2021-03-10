Байден забыл, как называется Пентагон и как зовут его главу

Во время выступления с речью в честь женщин, служащих в американской армии, президент США Джо Байден забыл имя министра обороны Ллойда Остина, а потом и название Пентагон.

Об этом сообщил в своей публикации британский таблоид The Sun.

"Я хочу поблагодарить бывшего генерала. Я продолжаю называть его генералом, но мой, мой ... парень вон там, который там управляет этим подразделением", - сказал Байден, говоря об Остине. Еще раньше он назвал его, читая с телесуфлера, «секретарем». Пентагон и вовсе превратился в «вот тех ребят».

Это далеко не первый подобный случай, подмеченный прессой. Будучи еще кандидатом в президенты, Байден на митинге в Огайо не смог вспомнить, куда он баллотируется.