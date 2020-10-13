Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден на митинге в Огайо не смог вспомнить, куда он баллотируется.
"Мы собрались вместе, поэтому я баллотируюсь как гордый демократ в Сенат", — сказал политик своим сторонникам.
Напомним, это уже не первый раз, когда Байден удивляет своими высказываниями. Ранее политик заявил, что работал в сенате 180 лет.
Нынешний президент США Дональд Трамп призывал Байдена пройти тест на наркотики, но тот отказался.
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