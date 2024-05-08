Россия и ОАЭ готовят многомиллиардные инвестиции: эксперт спрогнозировал бурный рост в 2024 году

Эксперт спрогнозировал объём взаимных инвестиций между РФ и ОАЭ

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В 2024 году потенциальный объем взаимных инвестиций между Россией и ОАЭ может достигнуть от 7 до 10 миллиардов долларов, как отметил Михаил Хачатурян из Финансового университета при правительстве РФ.

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ОАЭ выступают ключевым партнером России в Западной Азии и среди стран глобального Юга, сотрудничество расширяется включая цифровизацию и искусственный интеллект. В области ИИ у обеих стран значительные достижения, что способствует взаимовыгодному сотрудничеству и развитию, сообщает ТАСС.

Екатерина Петрова из GenerationS указала на 63%-ный рост товарооборота между странами в 2023 году и на необходимость формирования совместных инициатив для развития инновационного рынка и технологической привлекательности проектов.