В 2024 году потенциальный объем взаимных инвестиций между Россией и ОАЭ может достигнуть от 7 до 10 миллиардов долларов, как отметил Михаил Хачатурян из Финансового университета при правительстве РФ.
ОАЭ выступают ключевым партнером России в Западной Азии и среди стран глобального Юга, сотрудничество расширяется включая цифровизацию и искусственный интеллект. В области ИИ у обеих стран значительные достижения, что способствует взаимовыгодному сотрудничеству и развитию, сообщает ТАСС.
Екатерина Петрова из GenerationS указала на 63%-ный рост товарооборота между странами в 2023 году и на необходимость формирования совместных инициатив для развития инновационного рынка и технологической привлекательности проектов.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.