Кашалоты общаются как джазовые музыканты: учёные раскрыли тайны звуковых "украшений"

Nature Communications: выявлены новые аспекты в общении кашалотов

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило новые аспекты в общении кашалотов, которые значительно сложнее, чем считалось ранее.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ученые из проекта CETI, инициативы, направленной на изучение межвидового общения с использованием искусственного интеллекта и лингвистических подходов, обнаружили, что кашалоты используют разнообразные звуковые "коды" из серии щелчков, которые варьируются по темпу и ритму. Эти коды были изначально классифицированы как 21 отдельная фраза среди кашалотов в Карибском море, но дальнейший анализ показал, что существует более 300 уникальных единиц коммуникации.

Одним из ключевых открытий является наблюдение, что кашалоты могут добавлять дополнительные щелчки к стандартным фразам, что ученые назвали "украшением". Эти щелчки часто появляются в определенные моменты взаимодействия, например, в начале или конце обмена звуками, что указывает на их возможное значение для укрепления социальных связей.

Также было обнаружено, что кашалоты могут синхронизировать темп своих звуков, изменяя его в процессе "разговора". Это изменение темпа, которое исследователи сравнили с музыкальным термином "рубато", предполагает более тонкую координацию и возможно отражает сложные социальные взаимодействия между животными.

Эти открытия расширяют понимание общения кашалотов, показывая, что их способность к коммуникации может быть сравнима с музыкальными диалогами, где тонкие изменения в темпе и ритме могут передавать значимую информацию.