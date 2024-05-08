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Как сделать плетёное дерево из ивы? Результат вас удивит

Плетёное дерево станет украшением для вашего сада

2:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Ива — это дерево, которое издревле славится своей гибкостью и прочностью. Именно поэтому оно часто используется для создания различных плетёных изделий, в том числе и плетёных деревьев. Они могут стать прекрасным украшением для вашего сада. В этой статье мы расскажем вам, как своими руками сделать из ивы плетёное дерево.

Плетёное дерево станет украшением для вашего сада
Фото: commons.wikimedia.org by Przykuta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для создания плетёного дерева вам понадобятся ветки ивы, ножницы, плотная проволока, плетеный шнур или ленты, а также клей и краска по вашему выбору. Ветки ивы можно найти в ближайшем лесу или парке, либо приобрести в магазине хобби и рукоделия.

После того, как вы собрали все необходимые материалы, приступайте к созданию основы для дерева. Для этого возьмите проволоку и изготовьте каркас будущего дерева. Вы можете сделать его любой формы и размера, в зависимости от ваших предпочтений. Затем оберните каркас плетенным шнуром или лентами, чтобы придать ему более натуральный вид.

Далее начните создавать ветки для дерева. Для этого возьмите ветки ивы и разрежьте их на несколько частей разной длины. Затем с помощью ножниц сделайте на каждой части несколько надрезов, чтобы ветки были более гибкими. После этого начните плести ветки вокруг каркаса, прикрепляя их к нему с помощью клея или проволоки. Постепенно добавляйте новые ветки, чтобы создать объемное и красивое дерево.

Когда вы закончите плести ветки, дайте дереву немного высохнуть. Затем можно приступать к окрашиванию. Вы можете выбрать любой цвет краски, который будет сочетаться с интерьером вашего дома или сада. Нанесите краску на дерево равномерным слоем и дайте ей высохнуть.

В завершении можно добавить дополнительные элементы для украшения дерева. Например, вы можете прикрепить к нему маленькие игрушки, бусины или цветы. Также можно использовать различные декоративные элементы, такие как бабочки или птички, чтобы придать дереву еще больше жизни.

Плетёное дерево из обычной ивы
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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