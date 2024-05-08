Как сделать плетёное дерево из ивы? Результат вас удивит

Плетёное дерево станет украшением для вашего сада

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Ива — это дерево, которое издревле славится своей гибкостью и прочностью. Именно поэтому оно часто используется для создания различных плетёных изделий, в том числе и плетёных деревьев. Они могут стать прекрасным украшением для вашего сада. В этой статье мы расскажем вам, как своими руками сделать из ивы плетёное дерево.

Фото: commons.wikimedia.org by Przykuta is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для создания плетёного дерева вам понадобятся ветки ивы, ножницы, плотная проволока, плетеный шнур или ленты, а также клей и краска по вашему выбору. Ветки ивы можно найти в ближайшем лесу или парке, либо приобрести в магазине хобби и рукоделия.

После того, как вы собрали все необходимые материалы, приступайте к созданию основы для дерева. Для этого возьмите проволоку и изготовьте каркас будущего дерева. Вы можете сделать его любой формы и размера, в зависимости от ваших предпочтений. Затем оберните каркас плетенным шнуром или лентами, чтобы придать ему более натуральный вид.

Далее начните создавать ветки для дерева. Для этого возьмите ветки ивы и разрежьте их на несколько частей разной длины. Затем с помощью ножниц сделайте на каждой части несколько надрезов, чтобы ветки были более гибкими. После этого начните плести ветки вокруг каркаса, прикрепляя их к нему с помощью клея или проволоки. Постепенно добавляйте новые ветки, чтобы создать объемное и красивое дерево.

Когда вы закончите плести ветки, дайте дереву немного высохнуть. Затем можно приступать к окрашиванию. Вы можете выбрать любой цвет краски, который будет сочетаться с интерьером вашего дома или сада. Нанесите краску на дерево равномерным слоем и дайте ей высохнуть.

В завершении можно добавить дополнительные элементы для украшения дерева. Например, вы можете прикрепить к нему маленькие игрушки, бусины или цветы. Также можно использовать различные декоративные элементы, такие как бабочки или птички, чтобы придать дереву еще больше жизни.