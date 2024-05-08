Страховая компания "Абсолют Страхование" предоставила страховое покрытие для выставки "Война и мир генерала Куропаткина"

СК "Абсолют Страхование" застраховала проект "Война и мир генерала Куропаткина"

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховая компания "Абсолют Страхование" предоставила страховую защиту выставке "Война и мир генерала Куропаткина", проходящей в Музее военной формы в Москве. Эта экспозиция дает возможность узнать больше о выдающейся личности и оценить его влияние на историю России.

Фото: commons.wikimedia.org by Татьяна Краснова is licensed under CC BY-SA 4.0

Страховое обеспечение распространяется на все этапы экспозиции: упаковку, распаковку, загрузку, разгрузку, монтаж, демонтаж, временное хранение и транспортировку экспонатов к месту проведения выставки и обратно. Полис включает защиту от потерь, вызванных вандализмом, хищением, кражей и другими незаконными действиями.

Алексей Николаевич Куропаткин, занимавший посты военного министра и генерал-адъютанта Российской империи, был главнокомандующим вооруженными силами в период Русско-японской войны 1904-1905 годов. Основу экспозиции составляют подлинные документы и предметы военной формы Куропаткина, а также образцы вооружения и снаряжения русской армии конца XIX — начала XX веков. На выставке также можно ознакомиться с фотографиями, плакатами, предметами искусства и изданиями на военную тематику.

Выставка будет открыта для посетителей до 21 июля 2024 года.