Страховая компания "Абсолют Страхование" предоставила страховое покрытие для выставки "Война и мир генерала Куропаткина"

Страховая компания "Абсолют Страхование" предоставила страховую защиту выставке "Война и мир генерала Куропаткина", проходящей в Музее военной формы в Москве. Эта экспозиция дает возможность узнать больше о выдающейся личности и оценить его влияние на историю России.
Страховое обеспечение распространяется на все этапы экспозиции: упаковку, распаковку, загрузку, разгрузку, монтаж, демонтаж, временное хранение и транспортировку экспонатов к месту проведения выставки и обратно. Полис включает защиту от потерь, вызванных вандализмом, хищением, кражей и другими незаконными действиями.
Алексей Николаевич Куропаткин, занимавший посты военного министра и генерал-адъютанта Российской империи, был главнокомандующим вооруженными силами в период Русско-японской войны 1904-1905 годов. Основу экспозиции составляют подлинные документы и предметы военной формы Куропаткина, а также образцы вооружения и снаряжения русской армии конца XIX — начала XX веков. На выставке также можно ознакомиться с фотографиями, плакатами, предметами искусства и изданиями на военную тематику.
Выставка будет открыта для посетителей до 21 июля 2024 года.
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