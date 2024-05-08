Неудачный отдых в Пхукете: россиянин скончался после пьянки в таиландском отеле

Россиянин напился в отеле Таиланда и был обнаружен без признаков жизни

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский турист скончался в таиландском отеле после употребления большого количества алкоголя, как сообщает издание "Новости Пхукета".

Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мужчину нашли мертвым в его номере в гостинице Karon Sea Sands в Пхукете. Он должен был выехать 6 мая, но не появился в назначенное время у ресепшена и не отреагировал на стук в дверь.

Тело находилось на полу рядом с кроватью, без видимых травм, но с следами рвоты на подушке. При обыске полицейские обнаружили в номере 28 пустых фляг с тайским ромом и 14 бутылок пива. Признаков насильственного проникновения или борьбы не обнаружено.

Врачи предположили, что причиной смерти мог стать остановка дыхания. Тело отправили в больницу "Вачира", однако аутопсия еще не проведена.