Неудачный отдых в Пхукете: россиянин скончался после пьянки в таиландском отеле

Российский турист скончался в таиландском отеле после употребления большого количества алкоголя, как сообщает издание "Новости Пхукета".
Мужчину нашли мертвым в его номере в гостинице Karon Sea Sands в Пхукете. Он должен был выехать 6 мая, но не появился в назначенное время у ресепшена и не отреагировал на стук в дверь.
Тело находилось на полу рядом с кроватью, без видимых травм, но с следами рвоты на подушке. При обыске полицейские обнаружили в номере 28 пустых фляг с тайским ромом и 14 бутылок пива. Признаков насильственного проникновения или борьбы не обнаружено.
Врачи предположили, что причиной смерти мог стать остановка дыхания. Тело отправили в больницу "Вачира", однако аутопсия еще не проведена.
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