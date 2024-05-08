Правда ли, что еда за рабочим столом вредна для здоровья? Эксперты назвали причины

Почему опасно есть за рабочим местом: главные причины

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Еда за рабочим столом — одна из распространенных привычек. В этой статье мы расскажем, почему стоит от этого отказаться.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вредно ли есть за рабочим столом

Психологи утверждают, что прием пищи на работе не только вызывает проблемы со здоровьем, но и снижает продуктивность и концентрацию внимания. Стоит помнить, что рабочее место кишит вредными бактериями, и мы рискуем тем, что они могут попасть в наш организм.

Ни для кого не секрет, что работа может быть стрессовой, но прием пищи за рабочим столом может усугубить ситуацию. Если вы не потратите время на то, чтобы отключиться от работы, вы никогда не найдете времени для восстановления, что приведет к более высокому уровню выгорания и хронической усталости. Подумайте о том, чтобы отдохнуть хотя бы 15-20 минут и пообедать.

Еще одна причина, по которой вы не должны есть, глядя на монитор, — это поза, в которой мы едим. Мало кто помнит о правильной осанке за компьютером.

Когда мы смотрим телевизор или пользуемся гаджетами во время еды, наш мозг отвлекается. Он не концентрируется на процессе поглощения пищи; все происходит как бы в механическом режиме.