Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент

Ричард Гренелл, исполнявший обязанности директора Национальной разведки при Дональде Трампе и бывший посол США в Германии, убежден, что глава Совета по внутренней политике Сьюзан Райс является "теневым президентом" страны.

Об этом он заявил во время беседы с членами Конференции консервативных политических действий (CPAC).

По его мнению, действующий президент "слишком слаб", а вице-президент вообще "не понимает, что происходит" в то время, как Райс "обладает опытом во внешней политике".

Гренелл уверен: при ней "вся внешняя политика страны будет рассматриваться как внутренняя политика".

"Внешнеполитический беспорядок, который они создают, умиротворяет крайне левых на национальном уровне", — добавил экс-дипломат, который уже предсказал в январе, что именно Сьюзан Райс станет тем, кто "будет принимать решения" во время президентства Байдена.

Кто такая Сьюзан Райс?

Райс была советником по национальной безопасности во время президентства Барака Обамы,

до декабря прошлого года занимала пост в совете директоров Netflix,

является одним из самых богатых людей в нынешнем Белом доме, её состояние, по оценкам, не менее $37,9 млн.

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