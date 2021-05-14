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Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент

Мир

Ричард Гренелл, исполнявший обязанности директора Национальной разведки при Дональде Трампе и бывший посол США в Германии, убежден, что глава Совета по внутренней политике Сьюзан Райс является "теневым президентом" страны.

Экс-директор Национальной разведки США: Сьюзан Райс - теневой президент

Об этом он заявил во время беседы с членами Конференции консервативных политических действий (CPAC).

По его мнению, действующий президент "слишком слаб", а вице-президент вообще "не понимает, что происходит" в то время, как Райс "обладает опытом во внешней политике".

Гренелл уверен: при ней "вся внешняя политика страны будет рассматриваться как внутренняя политика".

"Внешнеполитический беспорядок, который они создают, умиротворяет крайне левых на национальном уровне", — добавил экс-дипломат, который уже предсказал в январе, что именно Сьюзан Райс станет тем, кто "будет принимать решения" во время президентства Байдена.

Кто такая Сьюзан Райс?

  • Райс была советником по национальной безопасности во время президентства Барака Обамы,
  • до декабря прошлого года занимала пост в совете директоров Netflix,
  • является одним из самых богатых людей в нынешнем Белом доме, её состояние, по оценкам, не менее $37,9 млн.

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