Ричард Гренелл, исполнявший обязанности директора Национальной разведки при Дональде Трампе и бывший посол США в Германии, убежден, что глава Совета по внутренней политике Сьюзан Райс является "теневым президентом" страны.
Об этом он заявил во время беседы с членами Конференции консервативных политических действий (CPAC).
По его мнению, действующий президент "слишком слаб", а вице-президент вообще "не понимает, что происходит" в то время, как Райс "обладает опытом во внешней политике".
Гренелл уверен: при ней "вся внешняя политика страны будет рассматриваться как внутренняя политика".
"Внешнеполитический беспорядок, который они создают, умиротворяет крайне левых на национальном уровне", — добавил экс-дипломат, который уже предсказал в январе, что именно Сьюзан Райс станет тем, кто "будет принимать решения" во время президентства Байдена.
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