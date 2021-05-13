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Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена

Мир

Более 120 американских генералов и высших военных чинов, находящихся в отставке, написали открытое письмо правительству США, в котором предупреждают, что страна находится в "глубокой опасности” от "полномасштабного нападения на наши конституционные права”, включающего, помимо прочего, политику администрации Байдена.

Военная элита США усомнилась в легитимности и адекватности Байдена

Открытое письмо, опубликованное группой под названием "Флаг-офицеры Америки”, ставит под сомнение результаты выборов 2020 года, "психическое и физическое состояние" президента Байдена и затрагивает ряд горячих тем, включая Китай, иранскую ядерную сделку, критическую расовую теорию и пограничную стену.

"США сделали жесткий левый поворот к социализму и марксистской форме тиранического правительства", — говорится в письме, подписанты которого призывают американцев "принять участие” и избрать политических представителей, которые будут "защищать нашу конституционную республику” и подчиняться "воле народа".

Среди множества внутренних угроз, перечисленных в письме, "честность выборов”, использование исполнительных указов для "обхода Конгресса”, политика "открытых границ”, цензура больших технологий на свободу слова и выражения мнений, потеря "рабочих мест и энергетической независимости” через заброшенный трубопровод Keystone и "анархия” в некоторых городах.

В письме также говорится об использовании военных в качестве "политических пешек” против "несуществующих угроз”- отсылка на размещение войск вокруг Капитолия США после беспорядков 6 января.

Кроме того, подписанты оставили за собой право самой жесткой критики способности Байдена руководить:

"В свои 77 лет он является самым старым действующим президентом США в истории — факт, который вызвал вопросы о его психическом и физическом состоянии" и которые, как они говорят, "нельзя игнорировать.”

"Президент должен быть способен быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье людей в любом месте, днем и ночью”, — отмечается в письме.

В Пентагоне письмо комментировать отказались.

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Автор: Ольга Лебедева
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