Российские политики соревнуются в критике Байдена

Резонансная оценка Джозефа Байдена личных качеств Владимира Путина стала серьёзным поводом для комментариев политиков.

В поисках метафоры

Нашумевшее интервью президента США Джозефа Байдена, в котором он согласился с термином "убийца" в адрес своего коллеги Владимира Путина, подогрело разговоры не только о якобы деменции американского лидера, но и даже о грядущей ядерной войне.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине метафорой, но напомнила, что президент США предупреждал заранее, что "не будет сдерживаться" в формулировках, которые отражают суть его позиции, ни заочно, ни при личных контактах с руководством Российской Федерации.

Согласуются ли заявления Байдена с принятыми нормами дипломатии — вопрос. Ответы, скорее всего, способнее искать после аудита общего состояния как деятельности отдельных государств на международной арене, так и трендов, которые всё больше тяготеют к прямым и не всегда любезным оценкам.

Насколько ужасна формулировка Байдена для отношений России и США, сразу и не ответить. Рональд Рейган был куда более суров в оценках и крепко приложил Советский Союз, назвав его империей зла. И ничего, через некоторое время даже поздравлял по ТВ граждан СССР с Новым годом в компании коммунистического лидера того времени Михаила Горбачёва. Позднее тогдашний президент США блистал в Москве знанием русских народных поговорок.

В личностном плане слова Байдена выглядят как оскорбление. Но ведь сам президент России вроде бы и не воспринял высказывания своего американского коллеги именно таким образом и дружелюбно, насколько это возможно на публике, пожелал американскому лидеру здоровья.

Диспансеризация Байдена

Если ответ президента России был в силу каких-либо обстоятельств весьма сдержанным, то представители "Единой России" начали консолидировано метать молнии в сторону американского лидера.

Единороссы отписались в соцсетях, причём используя старый советский приём в заочном общении с Соединёнными Штатами: "А у вас негров линчуют!". Фактически это были заявления специалистов по Байдену, которые, судя по их формулировкам, лично провели диспансеризацию американского лидера.

Андрей Турчак назвал заявление Байдена крайней степенью агрессии, триумфом политического маразма США и возрастной деменции их руководителя, применив тезисы по всем пунктам устоявшейся "методички":

"Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире — они только планируют. У нас межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и её ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов… А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране".

Политик, вероятно, забыл упомянуть, что у нас в квартире газ и из нашего окна площадь Красная видна. Да и то, что мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей.

Александр Хинштейн, вероятно в силу невозможности запретить Джо Байдена как американские соцсети, был не менее категоричен:

"Сегодняшнее заявление Байдена — верх (точнее, низ) политического хамства и маргинальности. Даже в самые острые периоды холодной войны никто из западных лидеров не позволял себе опускаться до уровня бранной риторики. Переход на личности — всегда свидетельство не силы, а бессилия. Не хочется опускаться до уровня этой "дискуссии", но ощущение такое, будто Байден — сошёл с ума. Это — агония".

Разумеется, знаменитая на весь мир "Кузькина мать", стендап советского лидера Никиты Хрущёва в ООН с ботинком в руке, не в счёт. Что касается агонии, то сколько живу, столько и слышу про "загнивающий" Запад, в особенности про Соединённые Штаты Америки. Загнивают, но всё как-то предательски при этом продолжают пахнуть "Шанелью".

Практически близко по тексту с другими единороссами высказался и Евгений Ревенко:

"В бессильной злобе… Триумф политического хамства и демонстрация того, как же измельчал американский истеблишмент, способный выдвигать из себя на Олимп американской власти таких, как Байден… Он бросил вызов и оскорбил нашего лидера, нашу страну, всех нас, всех граждан России, которые поддерживают своего Президента".

Унесённый ветром

О контрпродуктивности публичной брани говорил ещё Ярослав Гашек в своём романе "Похождения бравого солдата Швейка":

"Бросаться направо и налево дерьмом — аргументация более или менее убедительная, но интеллигентный человек даже в состоянии раздражения или в споре не должен прибегать к подобным выражениям".

Аргумент чешского писателя остался невостребованным отечественным политическим бомондом. Было бы удивительно, если бы по такой благодатной теме не высказался сенатор Алексей Пушков, который уже достаточно давно выступает в жанре вдумчивого прогнозиста, обладающего сакральным знанием и великодушно делящегося им со своей лояльной аудиторией.

С задором, достойным якутского шамана Сани (Александра Габышева), которого после игры в "Казаки-разбойники" с силовиками всё-таки упекли в психушку, Алексей Пушков "потоптался" в Twitter на падении Джозефа Байдена на трапе американского борта №1:

"От "сильного ветра" президенты на трапах не падают. У этого другие причины, всем прекрасно понятные. Ход времени неумолим. Как бы сильный ветер истории не выдул Байдена из Белого дома раньше срока. Тем более, что он сам уже не раз называл Камалу Харрис президентом США".

Искромётный представитель МИД России Мария Захарова вставила свои "пять копеек" в общий глум над упавшим президентом США, сострив про отсутствие в комментарии Белого дома об инциденте темы "русских хакеров" под предводительством главреда RT Маргариты Симоньян.

Насколько креативно прикалывались Пушков и Захарова в марте 2015 года, когда министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, поднимаясь на сцену форума "Россия — страна возможностей", до си пор неизвестно широкой публике.

Главы государств, по идее, сами разберутся, как им формулировать свои мысли, общаясь друг с другом. Обижаться ли на слова или нет — тоже их личное дело. Ну а упражняться в остротах по поводу падения пожилого человека как-то и вовсе неприлично. Хотя подобная гоп-эстетика находит понимание, в том числе и среди отечественного политического бомонда.