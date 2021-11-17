Вчера американский таблоид CNN заявил, что, с большой долей вероятности, в скором будущем США ждут новые потрясения из-за разногласий во власти. Якобы в Белом доме зреет конфликт между "лагерями Джо Байдена и Камалы Харрис".
Насколько это серьёзно и почему "тандем не получился" в беседе с Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
По его словам, озвученная CNN новость, таковой вовсе не является, поскольку недовольны деятельностью нынешней администрации в Штатах даже их однопартийцы — демократы. Что подтверждается цифрами регулярно проводимых соцопросов.
В Америке на сегодняшний день многие уверены в том, что досрочная отставка действующего президента, в принципе, может состояться. Что до конца своего срока он не досидит.
"Избавиться" от него можно — если по Конституции — двумя способами:
Рейтинг Камалы Харрис не превышает 28%. У Байдена — 38%. Стоит ли менять шило на мыло?
Такая замена только ухудшит ситуацию. Какой бы ни был Байден, он пока что лучшее из двух зол.
Если бы Байден сказал "я устал, я ухожу", то Харрис его бы заменила. Понятно, что не сама бы стала рулить, а её вице-президент, как это было 20 лет назад:
президентом был Джордж Буш-младший, но все знали, что страной руководит Ричард Чейни, вице-президент.
Вот эта ситуация сегодня и предопределяет весь момент:
И тот факт, что эти разговоры пошли даже от CNN — фактически медийного рупора Белого дома, говорит о том, что ситуация очень и очень острая. Есть просто понимание того, что дальше нахождение Байдена на посту президента приведёт Демократическую партию к катастрофе на выборах 2022 года. И если сейчас сбросить Байдена и списать на него все неудачи в энергетике, во внешней политике, в эмиграционной политике, неразбериху во многих других делах, инфляцию, разногласия в Демократической партии — это можно сделать — то через год американский избиратель забудет про неудачи партии.
У меня создалось в свое время впечатление, что Байден неслучайно выбрал Камалу Харрис вице-президентом. У него сработали политические инстинкты: поставив на эту должность заведомо слабую фигуру, он пресёк соблазны со временем заменить его самого.
Плюс не стоит забывать про побочный эффект:
Уход Байдена — это в любом случае реабилитация Трампа.
Это вопрос очень сложный и серьезный. Но, по всей видимости, он сегодня стоит. И мы должны исходить из того, что в Америке могут начаться тектонические сдвиги.
Кстати, там не исключён сценарий, что эта отставка может произойти либо в канун рождественских праздников, либо сразу после них. Вспоминая нашу реальность, пожары, засуху 2010 года:
Путин спрашивает: "Где у нас глава администрации?" — "В отпуске". — "Вот пусть из отпуска и не возвращается".
Примерно так, очень может быть, сегодня обстоят дела в Соединённых Штатах Америки.
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