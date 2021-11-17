Чего опасается Байден и почему Харрис его не "свергнет", рассказал политолог

Вчера американский таблоид CNN заявил, что, с большой долей вероятности, в скором будущем США ждут новые потрясения из-за разногласий во власти. Якобы в Белом доме зреет конфликт между "лагерями Джо Байдена и Камалы Харрис".

Насколько это серьёзно и почему "тандем не получился" в беседе с Pravda.Ru рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его словам, озвученная CNN новость, таковой вовсе не является, поскольку недовольны деятельностью нынешней администрации в Штатах даже их однопартийцы — демократы. Что подтверждается цифрами регулярно проводимых соцопросов.

Только в одном из последних 20% опрошенных заявили, что Байден должен досрочно уйти в отставку.

В Америке на сегодняшний день многие уверены в том, что досрочная отставка действующего президента, в принципе, может состояться. Что до конца своего срока он не досидит.

"Избавиться" от него можно — если по Конституции — двумя способами:

Байден сам, как Никсон, пишет заявление. 25-я статья Конституции позволяет вице-президенту письменно обратиться в Сенат США, заручившись подписью 15 членов кабмина, заявить, что президент недееспособен и неспособен выполнять свои обязанности. Сенат, рассмотрев обращение, может удовлетворить просьбу Белого дома (вице-президент США — это тоже структура Белого дома) о досрочной отставке Байдена.

И вот тут начинается самое интересное

Рейтинг Камалы Харрис не превышает 28%. У Байдена — 38%. Стоит ли менять шило на мыло?

Такая замена только ухудшит ситуацию. Какой бы ни был Байден, он пока что лучшее из двух зол.

Если бы Байден сказал "я устал, я ухожу", то Харрис его бы заменила. Понятно, что не сама бы стала рулить, а её вице-президент, как это было 20 лет назад:

президентом был Джордж Буш-младший, но все знали, что страной руководит Ричард Чейни, вице-президент.

Вот эта ситуация сегодня и предопределяет весь момент:

Камала Харрис флажкуется со стороны окружения Байдена от возможных односторонних действий по задействованию 25-й статьи Конституции.

И тот факт, что эти разговоры пошли даже от CNN — фактически медийного рупора Белого дома, говорит о том, что ситуация очень и очень острая. Есть просто понимание того, что дальше нахождение Байдена на посту президента приведёт Демократическую партию к катастрофе на выборах 2022 года. И если сейчас сбросить Байдена и списать на него все неудачи в энергетике, во внешней политике, в эмиграционной политике, неразбериху во многих других делах, инфляцию, разногласия в Демократической партии — это можно сделать — то через год американский избиратель забудет про неудачи партии.

Старый лис всех провёл?

У меня создалось в свое время впечатление, что Байден неслучайно выбрал Камалу Харрис вице-президентом. У него сработали политические инстинкты: поставив на эту должность заведомо слабую фигуру, он пресёк соблазны со временем заменить его самого.

Плюс не стоит забывать про побочный эффект:

Уход Байдена — это в любом случае реабилитация Трампа.

Это вопрос очень сложный и серьезный. Но, по всей видимости, он сегодня стоит. И мы должны исходить из того, что в Америке могут начаться тектонические сдвиги.

Кстати, там не исключён сценарий, что эта отставка может произойти либо в канун рождественских праздников, либо сразу после них. Вспоминая нашу реальность, пожары, засуху 2010 года:

Путин спрашивает: "Где у нас глава администрации?" — "В отпуске". — "Вот пусть из отпуска и не возвращается".

Примерно так, очень может быть, сегодня обстоят дела в Соединённых Штатах Америки.