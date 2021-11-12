Эксперт: допуск украинских компаний к сертификации "СП-2" грозит затянуть её

Следствием допуска украинских компаний к сертификации газопровода "Северный поток-2" может стать затягивание процесса или его блокировка, считает политолог Владимир Корнилов.

Комментируя "Свободной прессе" информацию о подаче украинскими компаниями "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз" заявок на участие в сертификации "СП-2" Корнилов назвал их возможное одобрение "не лучшим вариантом для германского бизнеса".

"Это далеко не лучший вариант для германского бизнеса, поскольку не заангажированными этих участников сертификации нельзя будет назвать в любом случае", — отметил эксперт.

Он выразил надежду, что практичные немцы не дадут политизировать процесс сертификации газопровода.

"Если всё же это произойдёт, это может вставить дополнительные палки в колёса, и снова, в очередной раз оттянуть или затянуть процесс, создав дополнительные проблемы для "Северного потока-2"", — сказал Корнилов.

Ранее федеральное сетевое агентство ФРГ BNetzA сообщило о подаче заявок на участие в сертификации "СП-2" компаниями "Оператор ГТС Украины" и "Нафтогаз". По словам главы ОГТСУ Сергея Макогона, решение по заявкам должны принять до 14 ноября.

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