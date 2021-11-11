"Нафтогаз" назвал главный недостаток "Северного потока-2": меряются трубами

По мнению главы украинского "Нафтогаза" Юрия Витренко, российский "Северный поток-2" существенно уступает ПГС Незалежной. По его словам, у газопровода "недостаточно" резервных труб.

В частности, как отметил Витренко, дело в "удобстве" использования газопровода.

"У нас на основных маршрутах идёт не одна труба, а несколько, и поэтому есть резерв, в отличие от того же "Северного потока — 2", где резервные трубы просто отсутствуют", — цитируют главу "Нафтогаза" РИА Новости.

По его словам, в случае поломки, операторы ПГС не останавливают весь газопровод, а только участок, на котором произошёл инцидент. Витренко отметил и то, что, с его точки зрения, размещение украинских газовых труб гораздо удобнее транзитного пути "Северного потока-2".

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении главы "Нафтогаза" о возможной войне с Россией. Он считает, что запуск "Северного потока-2" "развяжет руки" России и Украина станет более уязвимой к "российскому вторжению".

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