На белорусско-польской границе началась стрельба

Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил о звуках стрельбы, которые слышны в районе белорусско-польской границы.

"Стрельба слышна с польской стороны", — сказал Бычковский в беседе с РИА Новости.

В понедельник, 8 ноября ситуация на белорусско-польской границе резко обострилась. Несколько тысяч мигрантов попытались пересечь границу и попасть в Польшу. Польские власти привлекли 12 тысяч военнослужащих для охраны границы. Беженцы стоят перед заграждениями и пытаются объяснить полякам, что вынуждены были покинуть свои страны из-за угрозы жизни. Они хотят попасть в Евросоюз и подать документы на предоставление убежища.

Ранее Госпогранкомитет Белоруссии сообщал о том, что польские военные распылили слезоточивый газ, что разозлило беженцев, которые перешли к более решительным действиям, и начали разрушать польские заграждения.

Замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик обвинил Белоруссию в попытке довести ситуацию до смертельных жертв. По мнению Вавжика, Минск настраивает мигрантов на штурм польской границы, который может привести к смертельным жертвам.

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