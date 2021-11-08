Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий решил созвать антикризисный штаб из-за обострения ситуации на границе с Белоруссией. В заседании примут участие главы ведомств.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Пётр Вавжик сказал, что нелегальные мигранты готовят массовый штурм польской границы, и обвинил Белоруссия в попытке довести ситуацию до смертельных жертв.
По мнению Вавжика, Минск стремится к эскалации, которая приведёт к смертельным жертвам. Он добавил, что Польша готова пресечь попытку силового пересечения границы.
"Началась крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения на территорию Польши", — написал в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.
Также он опубликовал видеозапись, на которой сотни мигрантов движутся к польской границе.
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