Аналитик счёл "почти неизбежным" военное столкновение Белоруссии и Польши

Перспектива прямого военного столкновения Белоруссии и Польши никогда ещё не была так очевидна, как сейчас, считает шеф-редактор аналитического портала RuBaltic. Ru Александр Носович.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что 12 тысяч военных приведены в боевую готовность для защиты границы. Вызвано это тем, что на границе между Белоруссией и Польшей вновь замечено большое количество мигрантов. Варшава обвиняет Минск в том, что белорусские власти поощряют нелегальную миграцию.

"Никогда еще перспектива прямого военного столкновения Польши и Белоруссии не была так очевидна, как сегодня. Ещё больше вероятность столкновения увеличивает то, что обеим сторонам она выгодна. И Варшава, и Минск сейчас заинтересованы в патриотической мобилизации. Первая — из-за конфликта с Евросоюзом, второй — из-за приближающегося референдума по конституционной реформе", — пишет шеф-редактор RuBaltic. Ru в telegram-канале "Книга Носовича".

Кроме того, полагает он, "в представлении обеих сторон приграничный военный конфликт должен списать многие вопросы к ним со стороны доноров (экономики и безопасности)", то есть главных стран НАТО и России соответственно.

"Спишет или нет — другой вопрос, но убежденность, соответственно, руководства (польской партии) "Права и справедливости" и Лукашенко, что спишет, делает столкновение Польши и Белоруссии почти неизбежным", — считает Александр Носович.

С начала 2021 года пересечь польско-белорусскую границу пытались более 30 тысяч мигрантов.

Ситуацию на белорусско-польской границе в понедельник прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Москве не сомневаются в том, что белорусские миграционные службы принимают "принимают все необходимые меры для того, чтобы ситуацию удерживать в законном русле".

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле учитывают возможную обеспокоенность проникновением мигрантов на территорию России. "Учитывается <…> возможная обеспокоенность в связи с тем, что эти мигранты как-то могут перетекать на наши территории. <…> Здесь меры принимаются, ситуация, безусловно, непростая, большой груз ложится на плечи белорусских властей", — сказал Дмитрий Песков.