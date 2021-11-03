Молдавия благодарит США за поддержку во время газового кризиса

Майя Санду, президент Молдавии, выразила благодарность США за то, что они оказывали поддержку республике в период газового кризиса.

Глава государства сделала акцент на том, что Молдавия планирует продолжить эффективное взаимодействие с США в укреплении энергетического сектора страны.

"Спасибо США за то, что они были с нами во время газового кризиса. Мы поддерживаем тесные контакты с нашими американскими партнёрами и рассчитываем продолжить взаимодействие в укреплении устойчивости нашего энергетического сектора", — написала она в Twitter.

С 1 ноября "Газпром" запустил поставки газа в Молдавию по новому контракту, в котором оговорила условия определения цены и аудита долга "Молдовагаза". Во вторник, 2 ноября, стало известно, что Молдавия оплатила свою газовую задолженность за сентябрь.

В договоре отмечается, что цена на газ будет оформляться ежеквартально, учитывая цены на нефть и газ за последние девять месяцев.

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