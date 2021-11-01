В Молдавию начались поставки газа по новому контракту с "Газпромом"

В понедельник, 1 ноября, "Газпром" запустил поставку газа в Молдавию по новому договору.

Недавно, 29 октября, "Газпром" и Молдавия договорились об условиях заключения контракта о поставке газа еще на пять лет.

"Поставки газа в Молдавию начались с 1 ноября, в соответствии с соглашением, достигнутым между компаниями "Молдовагаз" и "Газпром", — передаёт РИА Новости информацию пресс-службы "Молдовагаза".

Цена на газ будет оформляться ежеквартально, с учетом цен на нефть и газ за последние девять месяцев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Молдавии есть большая задолженность "Газпрому", которая не даёт заключить новый долгосрочный договор. Он также обратил внимание, что Молдавия уже покупает газ у других стран по ценам, которые превышают те, что обсуждались в ходе переговоров с "Газпромом".

Однако позже стало известно, что стороны всё-таки достигли договорённости по формуле цены и аудиту долга.

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