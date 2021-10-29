Молдавия отказалась признавать долг перед "Газпромом"

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну прокомментировал ход переговоров с "Газпромом" о заключении нового договора на поставки газа. Судя по его словам, переговоры идут в конструктивном ключе. Но есть одна проблема, которую молдавские власти признавать не хотят.

"Дискуссии ведутся в конструктивном ключе и прилагаются усилия, чтобы найти точку пересечения интересов обеих сторон", — написал Спыну в "Фейсбуке". В пятницу они продолжаются третий день.

По итогам предыдущих дней переговоров сообщалось, что стороны так и не пришли к каким-либо договоренностям. Собственно, такой же вывод можно сделать и из комментария Спыну.

При этом молдавская сторона не признает долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов, с выплатой которого увязывается подписание нового долгосрочного контракта. То есть не то чтобы совсем не признает. По словам Спыну: "Что касается объемов сформировавшегося долга, Молдавия считает, что стороны могут его согласовать только после аудита".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу также констатировал, что договориться не удается.

Россия предлагает в случае признания долга 25-процентную скидку от рыночной цены на газ. Однако в Кишиневе утверждают, что и эта цена выше рыночной в регионе.

Отметим, что речь идет только о поставках газа в Молдавию, без учета Приднестровья, где сосредоточено много промышленных предприятий. Молдавия ежегодно потребляет один миллиард кубометров газа, Приднестровье — два миллиарда кубометров.

Сейчас Молдавия закупает небольшие объемы газа на тендерах. Разумеется, никто из европейских поставщиков не учитывает экономические возможности этого государства, платить по нынешним рыночным ценам.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе переговоров с участием премьер-министра Молдавии Натальей Гаврилицей заявил о попытках "Газпрома" оказать политическое давление.

По его словам, "мы согласились с премьер-министром по поводу позиции в вопросе потенциальных возможностей третьей стороны использовать энергоресурсы в качестве политического оружия".

"Газ — это товар, он продается и покупается, и не может быть использован как геополитическое оружие", — заявил Боррель. Никаких доказательств в подтверждению сказанному Жозеп Боррель не привел. Что, собственно, не удивляет.