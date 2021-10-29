Песков рассказал, что произошло между "Газпромом" и Молдавией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Молдавия и "Газпром" не договорились о новом контракте на поставку газа и объяснил, что могло стать причиной.

Песков подчеркнул, что у Молдавии есть большая задолженность "Газпрому", которая не даст заключить новый долгосрочный договор.

"Газпром не может бесплатно отдавать газ и не может прощать долги, это коммерческая компания", — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря.

Однако он также отметил, что "Газпром" готов продолжить диалог с Молдавией и выслушать предложения, которые удовлетворили бы и одну, и другую сторону. Песков сделал акцент на том, что Молдавия уже покупает газ у других стран по ценам, которые превышают те, что обсуждались в ходе переговоров с "Газпромом".

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну прокомментировал ход переговоров с "Газпромом" о заключении нового договора на поставки газа. Он сообщил, что молдавская сторона не признаёт долг перед "Газпромом" в 709 миллионов долларов.

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